Đurović: Ponašanje Đukanovića neprihvatljivo

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović odbija da proglašava zakone koje Skupština usvaja, što je neprihvatljivo ponašanje, ocijenila je predsjednica parlamenta Danijela Đurović.

Đurović je na današnjoj sjednici kazala da su Đukanoviću na proglašenje upućene ratifikacije međunarodnih ugovora o realizaciji važnih infrastrukturnih projekata kao i ponovno usvojene izmjene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi, koje je parlament izglasao 20. marta.

“Međutim on odbija da postupi po njima. Niti ih vraća niti proglašava. Imamo ozbiljnu situaciju blokade institucije i sistema i smatram to neprihvatljivim ponašanjem predsjednika države”, kazala je Đurović.

Ona je dodala da očekuje od novoizabranog predsjednika države da nakon inauguracije poštuje odluke parlamenta i proglasi zakone koji su na čekanju.

“I Zakoni izglasani juče poslati su kabinetu presjednika. Vidjećemo kako će se odnositi prema njima”, rekla je Đurović.

