Fiorentina u finalu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Fiorentine plasirali su se u finale Lige konferencija.

Italijanski predstavnik igrao je večeras u gostima, u revanš meču polufinala, sa belgijskim Klub Brižom neriješeno 1:1.

Nasup u finalu izborio je zahvaljujući pobjedi u Firenci 3:2.

Poveo je Klub Briž golom Hansa Vanakena u 20. minutu.

Konačan rezultat postavio je Lukas Beltran, pogotkom iz penala u 85. minutu.

Fiorentina će u finalu igrati protiv boljeg iz sjutrašnjeg duela Olimpijakosa i Aston Vile u Atini.

Olimpijakos je u Birmingemu slavio sa 4:2.

Finalni meč na programu je 29. maja u Atini.

