Investicioni ambijent atraktivan sa velikim prostorom za unapređenje

Podgoirca, (MINA-BUSINESS) – Veliki troškovi i barijere nakon ulaganja još opterećuju kompletnu privredu Crne Gore, iako je generalna poreska politika stimulativna, ocijenjeno je na panel diskusiji organizovanoj u okviru inicijative Top Business Montenegro (TBM) 2024.

Ministar finansija Novica Vuković je, na panel diskusiji „Investicioni ambijent u Crnoj Gori – kako sa riječi preći na djela?“, kazao da su investitori tokom prošle godine poslali jasnu poruku da ih interesuje vladavina prava i ambijent koji im pruža sigurne uslove za investicije.

„Potrebno je prvo napraviti jake institucije. U stalnom smo kontaktu sa svima na tržištu i vrlo brzo reagujemo. Aktivirali smo Agenciju za investicije koja je poput keyaccounta za sve zainteresovane potencijalne investiture”, rekao je Vuković.

On je naglasio da Vlada, zajedno sa Ministarstvom finansija, preduzima aktivnosti u dijelu kreiranja prostora za nove investicione forme koje kombinuju autoritet javnih institucija i ekspertizu privatnog sektora, ostvarive kroz javno – privatno partnerstvo.

Vuković je istakao da je u izradi Zakon o strateškim investicijama koji je vrlo zahtjevan.

„Biće kroz socijalni dijalog uključeni svi koji budu zainteresovani. Nijedan zakon neće biti donešen bez dijaloga, kako bi svi zajedno učestvovali u kreiranju svih politika”, naglasio je Vuković.

Osnivač BI Consultinga i glavni analitičar TBM, Ratko Nikolić, ocijenio je da se o Crnoj Gori Gori kao primamljivoj investicionoj destinaciji može govoriti tek onda kad se kreira takav investicioni ambijent koji će od poslovne zajednice biti potvrđen u praksi kao povoljan i rezultirati ne samo boljim ocjenama u anketama, već i njihovim povećanim i diversifikovanim investiranjem.

„Takvi rezultati će biti najbolja pozivnica novim stranim investitorima da Crnu Goru prepoznaju kao zanimljivu investicionu destinaciju”, kazao je Nikolić.

Prema riječima ekonomskog analitičara Mirze Muleškovića, od 2006. godine do danas, investicioni ambijent u Crnoj Gori kreiran je na način da bude povoljan i atraktivan za privlačenje stranih investicija.

On je kazao da, ipak, i danas postoji veliko polje za razvoj unutar samog sstema.

Kako je rekao Mulešković, najznačajnije za privlačenje novih investicija u ovom periodu je da se obezbijedi prvenstveno politička stabilnost i uspostavi i poštuje vladavina prava.

”I unaprijedi poslovni ambijent, koji mora biti stabilan i predvidiv, posebno kad govorimo o efikasnosti administracije, visini poreskih stopa, donošenju odluka koje mora biti transparentno“, istakao je Mulešković.

Predsjednica Privredne komore Nina Drakić istakla je da podsticanje investicija privatnog sektora zahtijeva stabilne političke i ekonomske uslove, vladavinu prava uz visok stepen garancija i zaštitnih mehanizama za ulagače.

„Podrazumijeva se da moramo imati stimulativan poslovni ambijent, na koji dominantno utiče kvalitet infrastrukture, regulatornog okvira i efikasnost administracije koja ga sprovodi“, navela je Drakić.

Crna Gora, kako je kazala, ima određene olakšice, relativno povoljan poreski sistem, posebno u dijelu oporezivanja rada, ali struktura stranih investicija još nije na zadovoljavajućem nivou.

Drakić je dodala da iz tog razloga osnovni zadatak budućih ekonomskih politika treba da bude definisanje prioritetnih sektora pogodnih za strana ulaganja, kao što su poljoprivredna proizvodnja, prerađivačka i IT industrija, energetika, i kreiranje podsticajnih mjera i programa podrške koje država u tu svrhu može ponuditi.

Član Upravnog odbora Crnogorke komercijalne banke (CKB), zadužen za sektor poslovanja sa pravnim licima, Nikola Perišić, kazao je da je dostupnost kreditnih linija komercijalnih banaka u Crnoj Gori, imajući u vidu veličinu tržišta, na nivou zemalja Evropske unije.

„To se ogleda u uslovima koje su banke u stanju da ponude, ali i kroz mogućnosti za podršku projekatima različitih profila, iz svih grana privrede koje funkcionišu u Crnoj Gori“, naveo je Perišić.

CKB je, kako je rekao, u velikoj mjeri fokusirana na podršku klijentima i koriste svaku priliku da budu dio inicijativa koje jačaju i unapređuju crnogorsku privredu.

„Pored kreditnih linija koje nudimo, tu smo i kao savjetodavna podrška preduzećima da se prilagode evropskim standardima poslovanja, dodatno prošire svoje kapacitete i postanu konkurentna van granica Crne Gore”, istakao je Perišić.

On je naglasio da jasan i predvidljiv regulatorno-pravni okvir u Crnoj Gori, koji uvažava sugestije banaka, privredne zajednice i svih onih koji žele da se tržišno takmiče uz puno poštovanje svih pravila, jednostavno diktira tempo, razvoj i širenje mogućnosti za još veću podršku privredi od strane komercijalnih banaka.

Izvršni direktor Seed Capital Partners, Aleksandar Mitrović, kazao je da je žičara Kotor – Lovćen dodatna potvrda šireg pozitivnog uticaja koji kapitalni projekti tog tipa imaju na cjelokupnu ekonomiju i društvo.

„Vjerujem da je snažan partnerski odnos investitora i donosilaca odluka ključan kako bi se, na bazi dosadašnjeg iskustva, kreirali modeli za suštinsko uklanjanje prepoznatih biznis barijera, koje stoje na putu potpune valorizacije crnogorskih investicionih potencijala”, naglasio je Mitrović.

Profesor na Univerzitetu Mediteran, Zarija Pejović, kazao je da Crna Gora postaje sirovinski poligon za zemlje regiona, umjesto da od sirovina koje su dostupne u Crnoj Gori proizvodi svoje proizvode.

„Najviše poštujem investicije kojima se štiti životna sredina i kojima se priroda valorizuje na lijep i prihvatljiv način”, istakao je Pejović.

Kako je dodao, da bi se privukle strane investicije, mora postojati politička volja i sinhronizacija lokalnih samouprava, Vlade i ostalih važnih faktora na tržištu.

