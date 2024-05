Mikulić zaustavljen u polufinalu, u subotu za bronzanu medalju

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karatista, Nemanja Mikulić, boriće se za bronzanu medalju na 59. seniorskom prvenstvu Evrope u Zadru.

On je danas na startu takmičenja u kategoriji do 75 kilograma bio ubjedljiv protiv Salima Tafika iz Švajcarske 10:0, slavio je i protiv Belgijanca Kentina Mahudina 7:6, dok je u četvrtfinalu bio bolji od Mađara Gabora Karoljija Horspatakija 3:0.

U polufinalu bolje se snašao Italijan Danijele De Vivo i slavio 7:1.

Mikulića u subotnjem meču za medalju očekuje borba sa Enesom Bulutom iz Turske.

“Zadovoljan sam prikazanim, možda je u polufinalu falilo malo više sreće. Dao sam sve od sebe, ali ostaje žal za finalom. Priželjkivao sam ga, ali na početku sam karijere, biće i finala”, rekao je Mikulić.

Od ostalih crnogorskih predstavnika u repasažu zaustavljen je i Nemanja Jovović, u kategoriji preko 84 kilograma.

Pobijedio je na startu Izraelca Ahmada Abu Basala 3:0, dok je u drugom, sudijskim izjašnjavanjem, izgubio od Italijana Mateo Avanzini (0:0).

Italijan ga je plasmanom u finale povukao u repasaž i omogućio mu novu priliku, koju Jovović nije iskoristio.

Izgubio je od Benjamina Šabanija sa Kosova 1:0.

Uspješan start imao je i Nikola Malović (do 84), koji je u prvom kolu pobijedio dvostrukog prvaka Evrope, Italijana Mikelea Martinu 1:0.

U drugom poražen je od Vladimira Brezančića iz Srbije 2:0.

Po pobjedu ostvarili su i Milena Jovanović (preko 68) i Tina Vujadinović (do 61).

Jovanović je na startu eliminisala Hrvaticu Nikolinu Golomboš (4:4), dok je u drugom poražena od Poljakinje Julije Daniževske 3:0.

Vujadinović je slavila na startu protiv Litvanke Gabrijele Marozaite (5:5), dok je u drugom poražena od Emine Šipović iz Bosne 8:0.

U prvoj borbi zaustavljena je Vasilisa Bujić (do 68), porazom od Španjolke Izabel Nieto 3:1.

Bez medalje, ranije danas, završili su i kataši, Vladimir Mijač i Mila Mraković.

Mijač je, uprkos dobrom nastupu i dvije pobjede, zaustavljen u četvrtfinalnom meču.

On je na startu ubjedljivo pobijedio Grka Mariosa Lamprinosa Markesinisa 38,8 – 36,7, dok je u drugom kolu eliminisao Mađara Botonda Nađa 40,0 – 39,70.

Uslijedio je meč za polufinale protiv Šveđanina Entonija Vua i poraz 40,7-40,5. Šveđanin nije uspio da se domogne finala, čime je takmičaru Bara zatvorio vrata repasaža.

U ženskoj konkurenciji, Mraković je na startu izgubila od Grkinje Argonite-Georgije Ksenou 38-34,2.

Sjutra, drugog takmičarskog dana, na tatami će Ognjen Bjelajac (do 60), Nenad Dulović (do 67), Anja Jović (do 50) i Jovana Strujić (do 55), kao i muški kata tim u sastavu Vladimir Mijač, Arijan Kočan i Kenan Nikočević.

