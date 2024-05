Uručena godišnja nagrada AMM-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Asocijacija menadžera (AMM) tradicionalno je održala AMM gala događaj, u okviru koga je najušpješnijim pojedincima i kompanijama i institucijama dodijelila godišnje nagrade za uspjehe i doprinose koje su ostvarili u prošloj godini.

Iz AMM-a je saopšteno da je skupu prisustvovalo blizu 400 zvanica.

„Promovišući rezultate, izvrsnost, konkurentnost i filantropiju, kao i sektorsku i regionalnu zastupljenost, nagrada AMM-a za prošlu godinu ide menadžerima i kompanijama u sektorima energetike, telekomunikacija, prerade i proizodnje hrane, hotelijerstva, ICT-a, turizma, građevinarstva, trgovine i edukacije“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su među nagrađenima i četiri biznis liderke, koje se nalaze na čelu kompanija koje ostvaruju izuzetne rezultate.

„Pored impresivnih poslovnih rezultata liderke i lideri za prošlu godinu i njihove kompanije su prepoznate i po podršci humanitarnim aktivnostima, mladima, sportu, kulturi, kao i ostalim vidovima društveno-odgovornog poslovanja, što se u procesu izbora posebno cijenilo“, rekli su iz AMM-a.

Predsjednik AMM-a, Budimir Raičković, istakao je da je za Crnu Goru pristupanje Evropskoj uniji (EU) šansa koja se ne smije propustiti.

“Članstvo u EU je san generacije, jer mislim da privrednici i poslovna zajednica jednodušno podržavaju takav put, pristupanje EU nije samo politički i diplomatski čin, to je ekonomska osnova za prosperitetnu i stabilnu Crnu Goru“, kazao je Raičković.

Pristupanje EU je, kako je rekao, velika šansa za modernizaciju, industrijalizaciju.

„Pristupanje jedinstvenom milionskom tržištu, a to će svima nama pomoći da budemo društvo u kojem možemo pristojno živjeti”, naveo je Raičković.

Gradonačelnica Podgorice, Olivera Injac, istakla je da su vizija i upornost ključni faktori za rezultate, kao i da se na ovaj način stvara rast privrede Podgorice i bolji poslovni ambijent za sve.

Potpredsjednik Vlade, Aleksa Bečić, kazao je da je riječ o najprestižnijoj poslovnoj nagradi u Crnoj Gori.

“Ovdje su prisutni oni koji su se izdvojili posebnim radom, vizijom. Suština uspjeha je u kvalitetu rukovođenja, pri čemu svako radi za tim”, kazao je Bečić i dodao da se nada da će nagrade biti dodatni podsticaj za podsticaj privrede.

On je istakao da samo zemlja jakih institucija može biti temelj za razvoj privrede i naglasio da želi da 2028. Crna Gora proslavi ulaskom u EU.

„Skupu su prisustvovali i ministarka Naida Nišić, ministar Janko Odović, potpredsjednica Skupštine Zdenka Popović, poslanici, predstavnici lokalnih samouprava, ambasadori Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Rumunije, Sjeverne Makedonije, predstavnici UNDP-a i UNICEF-a i ostali predstavnici diplomatskog kora“, naveli su iz AMM-a.

Iz Asocijacije su kazali da su, takođe, prisustvovali predstavnici crnogorskih poslovnih organizacija i kompanija i predstavnici medija.

Kako su rekli, najuspješnijim menadžerima, preduzetnicima i poslodavcima dodijeljene su nagrade u 12 kategorija.

Iz AMM su kazali da je nagrada menadžer godine u velikim preduzećima dodijeljena izvršnom direktoru kompanije One Crna Gora, Branku Mitroviću.

Nagrada menadžer godine u akcionarskim društvima dodijeljena je predsjedniku Upravnog odbora Universal Capital Bank, Milošu Pavloviću.

Iz AMM-a su rekli da je nagrada menadžer godine u oblasti korporativnog upravljanja dodijeljena osnivaču i izvršnom direktoru ETG Grupe Mladenu Bajkoviću, dok su za menadžerke godine u srednjim preduzećima proglašene izvršna direktorica kompanije AutoČačak, Anđela Radoičić i izvršna direktorica kompanije Entext Ana Radonjić.

Za menadžera i menadžerku godine u malim preduzećima proglašeni su osnivač i izvršni direktor kompanije Talija Company iz Herceg Novog, Nikola Milić i osnivačica i ovlašćena zastupnica Yellow Event Service, Kornelia Santai Nagy.

Iz AMM-a su kazali da je nagrada menadžerka godine u mikro preduzećima dodijeljena izvršnoj direktorici kompanije Monte-Plod, Dijani Marković, a nagrada menadžer godine u preduzećima u većinskom vlasništvu države izvršnom direktoru Crnogorskog elektroprenosnog sistema, Ivanu Asanoviću.

Za mladog menadžera godine proglašen je izvršni direktor kompanije Infinum, Mladen Rakonjac, a za preduzetnike godine osnivač kompanije Cungu & Co iz Ulcinja, Nazif Cungu i osnivač i ovlašćeni zastupnik kompanije Put Gross Bijelo Polje, Hasan Ramović.

Naj poslodavac po mjeri djece i porodice je kompanija Mtel, a institucija za obrazovanje i edukaciju Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore.

Nagrada za životno djelo dodijeljena je Branku Diki Kažanegri.

