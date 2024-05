Mikijelj: Prihodi od trajektne linije preko 8,1 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Upravljanje trajektnom linijom Kamenari – Lepetane primjer je kako efikasna i transparentna državna uprava može znatno povećati efikasnost i profitabilnist javnih preduzeća, kazao je direktor Morskog dobra Mladen Mikijelj.

On je rekao da je za godinu od trajektne linije ostvaren prihod od preko 8,1 milion EUR, prenosi Mediabiro.

„Takođe, cio postupak oko vraćanja trajekta u vlasništvo države je pokazao koliko su bile jake, gotovo nepobjedive kriminalne i tajkunske sprege bivšeg korumpiranog režima Mila Đukanovića. Svi se sjećamo medijske hajke kroz koju smo moj tim i ja prošli“, naveo je Mikijelj.

On je kazao da je svaki njihov korak u tom poslu bio propraćen dotad neviđenim napadima, čak i na njihove porodice.

„Tajkuni Mila Đukanovića su davali sitninu u državni budžet, 200 hiljada EUR. Zahvaljujući našoj, moram reći hrabrosti mi sada znamo da su od države godišnje krali najmanje 3,8 miliona EUR“, rekao je Mikijelj.

Zato su, kako je kazao, napadi na njega i njegov tim bili toliko bezočni i strašni.

„Oduzeli smo DPS tajkunima 3,8 miliona EUR godišnje“, naveo je Mikijelj.

On je dodao da tu nijesu stali, da prije godinu nijesu imali nijedan brod, a da za samo godinu imaju osam brodova u vlasništvu.

„Uvjeren sam da svi građani Crne Gore vjeruju da ćemo na jedan fenomenalan način odgovoriti narednoj ljetnoj turističkoj sezoni“, kazao je Mikijelj.

On je poručio da imaju i ljudske resurse i kapacitete potrebne za realizaciju turističke sezone na najbolji način.

„Uvjeren sam da će građani Tivta, Herceg Novog, ali i cijele Crne Gore na jasan način vidjeti korist i benefite od toga što sredstva sa ovog lokaliteta idu u budžet svih građana. Nastavimo zajedno da gradimo bolju budućnost za našu zajednicu, građane i posjetioce naše obale“, naveo je Mikijelj.

