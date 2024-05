Real preokretom do finala

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri madridskog Reala igraće u finalu Lige evropskih šampiona.

Real je večeras u Madridu, u revanš meču polufinala, savladao Bajer 2:1 i igraće za 15. titulu evropskog prvaka.

Prvi međusobni duel u Minhenu završen je neriješeno 2:2.

Bajern je poveo golom Alfonsa Dejvisa u 75. minutu.

Izjednačio je Mato Hoselu u 88, a isti igrač, tri minuta kasnije, donio je preokret i veliko finale.

Real će u finalu igrati protiv Borusije iz Dortmunda, koja je sa dva trijumfa eliminisala Pari Sen Žermen (1:0 i 1:0).

Finalni meč na programu je 1. juna u Londonu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS