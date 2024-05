Komu gradski derbi na DG areni

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Koma pobijedili su večeras na DG areni gradskog rivala, ekipu Podgorice 3:2, u odgođenom meču 25. kola Druge crnogorske lige.

Kom su do pobjede, desete ove sezone, vodili Tedžiri Moses Opeke u 6, Marko Kažić u 25. i Vladimir Perišić u 64. minutu.

Dvostruki strijelac za domaći sastav bio je Kristijan Radunović u 41. iz jedanaesterca i 89. minutu.

Priliku da se upiše u strijelce imao je i Bojan Kopitović, ali u 76. minutu nije realizovao jedanaesterac.

Podgorica tri kola prije kraja zauzima treće mejsto na tabeli, dok je Kom na osmoj poziciji sa 35 bodova i ima tri više od osmoplasiranog INternacionala.

