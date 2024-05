Radulović: Počelo asfaltiranje puta Rožaje-Špiljani

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rekonstrukcija puta Rožaje-Špiljani teče planiranom dinamikom i biće završena do 15. juna, najavio je ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović.

On je tokom nenajavljene posjete gradilištu kazao da ga raduje to što se rekonstrukcija jednog od najprometnijih saobraćajnih projekata u Crnoj Gori privodi kraju.

“Imao sam priliku da ponovo obiđem radove na rekonstrukciji puta Rožaje-Špiljani. S obzirom na to da se radi o projektu čiji završetak kasni već godinama, od samog početka mog mandata posebnu pažnju sam posvetio ovom projektu. Raduje me činjenica da je počelo asfaltiranje ove trase puta i zadovoljstvo mi je da najavim da će radovi biti završeni do početka ljetnje turističke sezone”, kazao je Radulović.

On je podsjetio da su radovi na ovom putu počeli još u avgustu 2020. godine, te da će se završetkom ovog projekta značajno unaprijediti putna infrastruktura i ukupan razvoju ovog dijela Crne Gore.

“Sjever će biti bolje povezan sa regionom, a svakako i mještani ovog kraja dobiće modernu saobraćajnicu, koja će im svakodnevno omogućiti bolje funkcionisanje. Želim da se zahvalim učesnicima u saobraćaju na razumijevanju i strpljenju i da poručim da se ovoliko probijanje rokova u narednom periodu neće dešavati, jer realizaciju svih novozapočetih projekata pratimo na dnevnom nivou”, poručio je Radulović.

