Gorčević: Pitanje Srebrenice ne koristiti za dnevno-političke teme

Podgorica, (MINA) – Pitanje Srebrenice izuzetno je osjetljivo i upravo zbog toga ne treba da se koristi za dnevno-političke teme, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, navodeći da bi to pitanje trebalo da ujedini, a ne da dijeli.

Ona je, u emisiji Klub A na A plus televiziji, rekla da će Vlada u narednom periodu izaći sa zvaničnim stavom, koji bi trebalo da saopšti sam premijer.

„Što se tiče Srebrenice, Crna Gora se već tu potpuno jasno izjasnila i usvajanjem deklaracije i rezolucije da se desio genocid u Srebrenici“, navela je Gorčević.

To je, kako je kazala, nešto što Vlada ne dovodi u pitanje.

Gorčević je rekla da, što se tiče amandmana na rezoluciju, ministar vanjskih poslova i kabinet premijera obavljaju određene konsultacije sa partnerima.

„U narednom vremenskom periodu dobićemo jasnije odgovore u dijelu kako će se odnijeti Njemačka prema pomenutim amandmanima“, navela je Gorčević.

Ona je poručila da je cilj Crne Gore da bude faktor stabilnosti.

“Pitanja poput Srebrenice ne treba da se koriste u dnevno-političke teme, upravo radi osjetljivosti. Ta pitanja bi trebalo da nas ujedine, a ne da nas dijele. To boli ne samo Bosnu i Hercegovinu, već i Crnu Goru i cijeli region”, kazala je Gorčević.

Ona je rekla da vjeruje da se Vlada Crne Gore mora odgovorno i ozbiljno posvetiti tom pitanju, bez ikakvih ishitrenih izjava u dnevno-političke svrhe.

Gorčević je kazala da vjeruje da je pitanje Rezolucije o Srebrenici jedno od civilizacijskih pitanja.

Prema njenim riječima, proglasiti jedan narod genocidnim nije suština nijedne rezolucije.

“Koja treba da osudi one zločince koji su počinili genocid u Srebrenici”, navela je Gorčević.

Ona je poručila da će, spram ovog pitanja, Vlada pratiti ono što je parlament već izglasao.

Gorčević je kazala da ministar pravde Andrej Milović jeste isključen iz Pokret Evropa sad (PES), da nije više član partije i Predsjedništva, ali da je nastavio odgovorno da obavlja funkciju ministra pravde.

“Kao ekspert i pravnik znam da će Milović završiti posao onako kako dolikuje. Nemam razloga da sumnjam u njega“, dodala je Gorčević.

Ona je rekla da njegovo isključenje iz partije nije bilo vezano za rad u Vladi, već za nepodudaranje stavova unutar PES-a.

„To nije rijedak slučaj. Nama se i ranije dešavalo da naši članovi imaju različita mišljenja”, ukazala je Gorčević.

Ona je istakla da će se nakon Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) vidjeti kako je Milović obavljao ministarsku funkciju.

“Tu uključujem i mene. Pohvalila bih rad Milovića i ministra unutrašnjnih poslova Danila Šaranovića u dijelu dinamike donošenja zakona. Sve je to rađeno u komunikaciji sa Evropskom komisijom”, navela je Gorčević.

Komentarišući najavljenu rekonstrukciju Vlade, ona je kazala da PES ne može sam donijeti odluku o ulasku Bošnjačke stranke u Vladu.

“Sve manjine treba da budu dio Vlade, to je moj lični stav. To su vrijednosti koje Crna Gora treba da baštini i da ima”, dodala je Gorčević.

Upitana da prokomentariše događaje koji su uslijedili nakon izbora vršioca dužnosti direktora Uprave policije Aleksandra Radovića, ona je kazala da je sve to doprinijelo da se smanji politizacija u Upravi policije.

“Niko nema uticaj na direktora Uprave policije, a direktor će moći potpuno nesmetano da obavlja svoj posao”, dodala je Gorčević.

Na pitanje kako komentariše primjedbe dijela javnosti što je glavni pregovarač sa Evropskom unijom Predrag Zenović ušao u kampanju za lokalne izbore u Budvi, ona je kazala da se Zenović u izbornu trku uključio kao nestranačka ličnost.

Zenović, kako je rekla, želi da pomogne komplikovanom stanju u Budvi.

Kako je navela Gorčević, ako je to njegova želja da pomogne svom rodnom gradu, treba mu dati šansu.

„Ovo je definitivno bila najkraća izborna kampanja ikad zbog broja radnih dana, tako da Zenoviću Budva neće skrenuti fokus sa IBAR-a. To neće remetiti njegov posao, niti prvobitni poziv”, poručila je Gorčević.

Prema njenim riječima, odnos Vlade i parlamenta je dobitna kombinacija za ulazak u EU.

Ona je kazala da je Vlada sve što je obećala ispunila i da je pokazala da je kredibilan partner.

„Postoji konsenzus i sa parlamentom. Reforme u pravosuđu su bile prvi test za Vladu i za parlamentarnu većinu”, dodala je Gorčević.

Ona je istakla da Crna Gora ne može priuštiti sebi luksuz da Vlada bude u tehničkom mandatu i da ima nefunkcionalan parlament.

“U ovom trenutku moramo biti odgovorni. Stavili smo državni interese ispred pojedinačnih i političkih”, poručila je Gorčević.

Kako je kazala, tek nakon dobijanja IBAR-a Crnu Goru čekaju prepreke.

“Tek tada smo na pola puta. U odnosu na cijeli region sa punim pravom možemo da kažemo da je Crna Gora front runner i država koja se potpuno približila Briselu i načinu sprovođenja reformi”, zaključila je Gorčević.

