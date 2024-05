Rakočević: PES i partije vlasti opstruiraju nastavak rada u Odboru za izbornu reformu

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) i partije vlasti opstruiraju nastavak rada u Odboru za izbornu reformu i rješenje pitanja Šavnika, ocijenio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Nikola Rakočević.

On je u saopštenju naveo da je prošlo 20 dana od najave organizacije prvog sastanka političkih subjekata povodom razrješenja situacije u Šavniku do njegovog održavanja.

„Sada PES i Demokratski front (DF) nastavljaju opstrukciju rada Odbora za izbornu reformu, na način što ne žele da povuku nezakonitu odluku o prinudnoj upravi u Šavniku i ne žele dogovor o povratku važnom poslu povodom izborne reforme u okviru nadležnog skupštinskog odbora“, kazao je Rakočević.

On je rekao da je imajući u vidu obavezu države na njenom evropskom putu da, izmjenom izbornih zakona u okviru Odbora za izbornu reformu, ispuni dio uslova Brisela u procesu pridruženja Crne Gore Evropskoj uniji, opstrukcija povratka radu Odbora jasna opstrukcija evropske perspektive Crne Gore.

„Pitamo se kome je to u interesu. Crnogorskim građanima i evroatlantskoj zajednici sigurno nije“, navodi se u saopštenju.

