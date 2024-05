Šaranović: MUP posvećen borbi protiv napada na novinare

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) posvećeno je borbi protiv napada na novinare i njihovu imovinu, poručio je resorni ministar Danilo Šaranović na sastanku sa predstavnicom Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) za slobodu medija, Terezom Ribeiro.

Kako je saopšteno iz MUP-a, Šaranović je kazao da Crna Gora ima odličnu saradnju sa svim institucijama OEBS-a i dodao da je uvjeren da će se partnerstvo učvrstiti i da će se otvoriti prostor za još konstruktivniju saradnju.

“MUP je posvećen borbi protiv napada na novinare i njihovu imovinu. U kontinuitetu jačamo institucionalne kapacitete, kako bi se se na adekvatan način izborili sa svim oblicima prijetnji i napada na poslenike javne riječi, čime doprinosimo daljoj demokratizaciji našeg društva”, poručio je Šaranović.

On je istakao da je za uspješno rješavanje izazova na planu zaštite novinara neophodna kvalitetna međuinstitucionalna povezanost.

„U tom kontekstu, značajne su koordinisane aktivnosti tužilačke i policijske organizacije, ali i postojanje međuresornih tijela kakvo je Komisija za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija“, kaže se u saopštenju.

Šaranović je naglasio da su skoro svi slučajevi napada na novinare iz prošle godine uspješno zatvoreni, što je prepoznato i u godišnjem Indeksu slobode medija za prošlu godinu u kojem je Crna Gora sa 63. dospjela na 39. mjesto.

Sagovornici su se saglasili da je neophodno uložiti dodatne napore u pravcu rješavanja izazova u onlajn sferi, sa fokusom na dezinformacije i govor mržnje u javnom prostoru.

