Sloboda medija i bezbjednost novinara među prioritetima Vlade

Podgorica, (MINA) – Jačanje slobode medija i bezbjednost novinara su među prioritetima Vlade, poručio je ministar vanjskih poslova Filip Ivanović na sastanku sa predstavnicom Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) za slobodu medija, Terezom Ribeiro.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), Ivanović je kazao da je zadovoljan uspješnom saradnjom između Crne Gore i OEBS-a, ocijenivši je komplementarnom sa procesom evropske integracije.

“Uz osvrt na značaj medijske reforme i što skorijeg usvajanja tri medijska zakona, Ivanović je podsjetio da su jačanje slobode medija i bezbjednost novinara među prioritetima 44. Vlade”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je on naglasio važnost medijske pismenosti i povjerenja u medije i ukazao na neraskidivu vezu između medijskih sloboda i medijskog integriteta.

“Tokom sastanka je bilo riječi i o značaju slobodnih i nezavisnih medija i prava na slobodno izražavanje kao osnovnih sloboda i čuvara demokratskih vrijednosti, u kontekstu jačanja vladavine prava i sveukupnog demokratskog razvoja”, rekli su iz MVP-a.

