U petak nastavak radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče i Kastrat, dio Zelenike ispod brda, ulica Miloja Pavlovića, dio ul- Sitničke, Kragujevačke, Ivana Cankara i Vojvođanske, naselje iza marketa Venkor, dio ul. Miloja Pavlovića, Borisa Kidriča i Vojvođanske.

– u terminu od 08:30 do 14 sati: prve zgrade do Vezirovog mosta, naselje oko ambasade Rusije, kasarna u Zagoriču, MUP u Zagoriču i naselje ispred njega, pošta u Zagoriču i naselje oko nje i Ul. IX crnogorske brigade i njene sporedne ulice (moguća kratkotrajna naizmjenična isključenja).

– u terminu od 09:30 do 10:30 sati: Kasarna u Zagoriču.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 19 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 07 do 19 sati: Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno.

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Suka, dio Grba, dio Komunice, Dobro Polje, Strahinjići.

Zeta

– u terminu od 09 do 15 sati: Ponari, Vukovci, dio Bijelog Polja, Bistrice, Kurilo, željeznička stanica Zeta i Regionalni vodovod.

Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Benziska pumpa Vuksanlekići.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Dio Karabuškog Polja uz magistralu.

Nikšić

– u terminu od 09 do 12 sati: Bulevar Vuka Mićunovića, Ul. Stojana Kovačevića, Meander, Ul. Gavrila Principa, Ul. Vuka Lopušine, dio Mušovine, Željeznička kolonija, dio Srare Varoši.

– u terminu od 08 do 15 sati: Presjeka, Riđani, dio Vilusa, Krstac, Rubeža, dio Oštrovaca.

Plužine

– u terminu od 09 do 18 sati: Ul. Lazara Sočice, Ul. Baja Pivljanina, Ul. Lazara Sočice, Rosulja, dio Plužina.

Bar

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Potrošači oko Lamele 33, dio stambenog bloka Spuške: ulaz br. 24, ulaz br. 22, ulaz br. 20, ulaz br. 18, ulaz br. 16, ulaz br. 14, lokal bioeliksir, lokal Meridian RentACar, lokal Netmont, Apoteka Orlandić, Poliklinika Dr. Masoničić.

– u terminu od 09 do 14 sati: Potrošači na području Grdovića, potrošači oko pekare Montenegro, apoteka Bela Dona, kalija, Stovarište DrvoMont.

Budva

– u terminu od 09:30 do 13:30 sati: Dio naselja Buljarica.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Gornji Štoj, od skretanja za Adu Bojanu do crkve Sv. Nikole.

Tivat

– u terminu od 08 do 12 sati: Naselje Komat, zgrada Kovinić, zgrada Kuševija.

Kotor

– u terminu od 08:30 do 12:30 sati: Kavač -dio potrošača.

– u terminu od 09 do 13 sati: Sveti Stasije- Kavalin, Raškov Brijeg.

– u terminu od 09 do 13:30 sati: kompletan konzum Risna i Perasta, Vitoglav, Lipci, Strp, Dragalj, Jelov Do, Knežlaz, Ledenice, Malov do, Unijerina, Zvečava.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 14 sati: Meljine- područje oko kružnog toka.

– u terminu od 08 do 15 sati: Igalo-područje oko bazena i Dječije bolnice.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi Prisoja i Božića.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Beranselo, Dolac, Lužac, Buče, Vinicka, Trepča, Šekular, Rijeka Marsenića, Lukin Vir, Bastahe, Praćevac, Lubnice, Jelovica, Kurikuće, Glavaca i Vuča, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naselja Taluma i Tunel Tifran, djelovi Šekulara i Goražda.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Unevina, Ostrelj, Srđevac, Poda, Bioča, Trubina, Lozna, Crniš, Jagoče, Čokrlije, Nikoljac, Ramčina.

– u terminu od 09 do 17 sati: Rasovo – Rastoka.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Vrujca, Ravni, Izlasci.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Dobrilovina, Krstac, Šundeci, Selišta, Mrdo, Ćetkovići, Kovijanići, Podbišće, Mini-Klanica, Pejovići, Feratovo polje, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Biogradsko jezero, Donja Štitarica.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi Vrbice i Radmanca.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Mašnica, Naselje, Sirana, Novšiće, Liješće, Velika, Vojna Kasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica, Murino i dio sela Brezojevice.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 12 sati: Dio ul. Podgoričke, Oslobođenja, zgrada Supermarketa Žitoprodukt, dio naselja Brdo.

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Bratosavina.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Jablanica, Hurije, Grahovo, Gornja Lovnica, Donja Lovnica, Bubovići, Klanac, Bašča, Sastanci, Lučice, Gržice, Ćosovica, Zloglavlje i Honsiće.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Bijela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

