DPS: Funkcioneri PES-a da se fokusiraju da govore istinu

Podgorica, (MINA) – Funkcioneri Pokreta Evropa sad (PES) napadima na Demokratsku partiju socijalista (DPS) pokušavaju da skrenu pažnju sa činjenice da su dobili diplomatski šamar iz Stejt Departmenta u vidu demantija da Sjedinjene Američke Države posreduju u predaji amandmana na Rezoluciju o Srebrenici, saopšteno je iz DPS-a.

Iz DPS-a su kazali da je javnost ovih dana imala priliku da upozna pravo lice PES-a, čiji su funkcioneri, kako su rekli, uhvaćeni u lažima i obmanama.

„I umjesto da upute izvinjenje javnosti, oni napadima na DPS pokušavaju da skrenu pažnju sa činjenice da su dobili diplomatski šamar iz Stejt Departmenta u vidu demantija da SAD posreduju u predaji dva amandmana Vlade Crne Gore na tekst Rezolucije o Srebrenici“, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su rekli da je žalosno da je PES „u svojim relativizacijama i trulim kompromisima koje prave sa Vučićevom političkom poslugom u Crnoj Gori“, spreman baš na sve.

„Pa je u svoju prljavu političku igru nedavno uvukao priču o Srebrenici i gorivu, citirajući Karadžićevog intimusa, zbog čega su od Majki Srebrenice, takođe dobili odgovor baš kakav zaslužuju i koji ih je, bar se nadamo, malo posramio“, naveli su iz DPS-a.

Iz te partije su kazali da primjećuju da PES sve češće pokazuje zavidan nivo frustracije DPS-om.

„I to samo zato što je DPS, kako njima, tako i svima koji su došli na vlast nakon avgusta 2020. godine, jasno zadao pravac kojim država, tada lider u regionu, mora da se kreće kako bi taj status zadržala“, navodi se u saopštenju.

Iz DPS-a su rekli da taj pravac, očigledno, nije prirodni put PES-a jer se, kako su kazali, kosi i sa njihovim ličnim uvjerenjima, ali i zvaničnom politikom onih čije interese zastupaju.

„Ubuduće, dobronamjerno sugerišemo PES-u da se njihovi funkcioneri fokusiraju da govore istinu. Ukoliko se pokaže da im je mitomanija jedina ideologija, onda su u velikom problemu, posebno što su vlast dobili na obećanjima koja prijete da se pretvore u obične prevarantske pamflete“, kaže se u saopštenju.

