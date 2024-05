Knežević u potpunosti bezbjedan dok god se nalazi u UIKS-u

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Atlas grupe Duško Knežević u potpunosti je bezbjedan dok god se nalazi u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS), poručeno je na sastanku ministra pravde Andreja Milovića i direktora UIKS-a Darka Vukčevića sa advokatima Tobijem Kadmanom i Edvardom Ficdžeraldom.

Kako je saopšteno iz Ministarstva pravde, na sastanku je razgovarano o uslovima u pritvoru i bezbednosti Kneževića, kao i mogućnosti da ga njegovi britanski advokati zastupaju i u slučajevima koji se vode pred crnogorskim sudovima.

„Crnogorska strana informisala je advokate da je Knežević, dok god se nalazi u UIKS-u, u potpunosti bezbjedan“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je crnogorska strana informisala advokate da je Knežević smješten u urednoj ćeliji površine osam kvadratnih metara, koja posjeduje krevet, čistu posteljinu, odvojen toalet, sto i stolice, što se smatra CPT standardom za jednokrevetne ćelije.

Milović je poručio da, dok se nalazi u UIKS-u, Ministarstvo pravde garantuje bezbjednost Kneževiću.

„U prilog tome najbolje govori činjenica da se svako napuštanje pritvoreničke ćelije Kneževića odvija u prisustvu šefa smjene i tima za obezbjeđenje, uz pune mjere bezbjednosti koje podrazumijevaju da u tom trenutku na hodnicima institucije, na koridoru kojim on prolazi, nema nikog osim njega i tog tima”, naglasio je Milović.

On je dodao da zahtjev Kneževića da bude prebačen u kolektivni smještaj nije odobren upravo iz razloga njegove sigurnosti.

Vukčević je, kako je saopšteno, informisao advokatski tim da Knežević ima pravo da podnese zahtjev za odobrenje određenih tehničkih uređaja koji su dozvoljeni pravilnikom, a koji omogućavaju udobniji boravak u pritvorskoj jedinici.

On je, govoreći o uslovima u kojima se Knežević nalazi, naveo da je hrana u UIKS-u provjerena i dobrog kvaliteta, da osim toga pritvorenici imaju pravo na kantinu, ali da je Knežević odlučio da mu se hrana dostavlja putem osobe koju je on ovlastio.

“Što se tiče higijene ćelije, za nju su zaduženi pritvorenici, a insititucija ima praksu da svakom pritvoreniku, pa i Kneževiću, obezbijedi sva potrebna spredstva za održavanje čistoće, ukoliko to nijesu u prilici da priušte”, kazao je Vukčević.

Milović i Vukčević su istakli da je Crna Gora posvećena poštovanju prava svih zatvorenika, kao i da je garantovanje njihove bezbjednosti prioritet.

Kadman i Ficdžerald su zahvalili na saradnji i informacijama koje su dobili od Ministarstva.

Oni su naveli da se nadaju da će dijalog dvije strane biti konstantan i da će doprinijeti bezbjednosti i dobrobiti njihovog klijenta.

„To su ministar pravde i direktor UIKS-a i potvrdili, naglašavajući predanost transparentnosti i konstruktivnom dijalogu sa međunarodnim pravnim stručnjacima, kako bi se održali visoki standardi zaštite prava zatvorenika“, kaže se u saopštenju.

