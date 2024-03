PES: Spriječena blokada sistema rukovođenja u policiji

Podgorica, (MINA) – Izborom vršioca dužnosti /v.d./ direktora Uprave policije Aleksandra Radovića spriječena je blokada sistema rukovođenja u Upravi policije i sačuvano ustavno pravo na sigurnost svakog građanina, saopštio je poslanički Klub Pokreta Evropa sad (PES).

Kako su rekli, izborom v.d. direktora Uprave policije osiguran je kontinuitet rada policije.

Iz Kluba poslanika PES-a su istakli da podržavaju odluku Vlade da, u nedostatku prihvatljivog predloga ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića za v.d. direktora policije odluči da odredi kandidata sa najboljom biografijom.

Oni su dodali da je Vlada time spriječila da Zoran Brđanin nastavi da pokriva funkciju direktora policije, jer nema podršku nijednog člana Vlade.

“Cijenimo da je ovim spriječena blokada sistema rukovođenja u Upravi policije, budući da ministar nije predložio drugog kandidata, što je bila njegova obaveza”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je dosadašnji, ali i budući rad tužilaštva na ključnim slučajevima iz oblasti organizovanog kriminala, baziran na višegodišnjoj direktnoj saradnji Radovića sa Europolom, koja je rezultirala dobijanjem prepiski sa Sakj /Sky/ aplikacije.

“Zbog profesionalnog ugleda i legitimiteta koji je Radović stekao na ovom polju, zbog ključnog zalaganja da se Crna Gora ne nađe na sivoj listi Manivala i činjenice da ima podršku Vlade, očekujemo upravo jos bolju saradnju policije i tužilaštva njegovim izborom za v.d. direktora, što već duže vrijeme nije bio slučaj sa Brđaninom”, kazali su iz poslaničkog Kluba PES-a.

Kako su rekli, očekuju da će se u najkraćem mogućem roku sprovesti javni poziv za izbor direktora u punom mandate i da će Vlada dosljedno svojim principima kontinuirano raditi na punoj profesionalizaciji Uprave policije.

