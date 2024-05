Apel građanima da tokom praznika vatru lože u kontrolisanim uslovima

Podgorica, (MINA) – Direktorat za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) apelovalo je na građane da tokom prazničnih dana vatru lože u kontrolisanim uslovima.

Direktor Direktorata Miodrag Bešović je, u video poruci, naveo da zbog narednih prazničnih dana očekuju da će većina građana u svojim seoskim područjima čistiti imanja.

„Dužni smo da ispred MUP-a pošaljemo upozorenje kako bi ljudi kontrolisano ložili vatru, to jest kako bi pozivom na lokalne službe zaštite i spašavanja dobili od njih pomoć da kontrolisano lože vatru i da ne bi došlo do nekih nezgodnih situacija i širenja požara”, kazao je Bešović.

Iz Direktorata su poručili da će u narednom periodu sprovesti niz preventivnih aktivnosti u susret požarnoj sezoni.

