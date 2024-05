Podgorica sjutra protiv Vojvodine za finale

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Podgorice igraće sjutra u Novom Sadu sa Vojvodinom revanš utakmicu polufinala ABA druge lige.

Podgorica je prvi meč u Bemaks areni dobila 98:80.

U plej-ofu ABA druge lige igraju se dva meča, a nastavak takmičenja izboriće ekipa koja u ukupnom skoru bude uspješnija.

Duel u maloj dvorani Spensa počeće u 19 sati.

U drugom polufinalu rivali su Spartak iz Subotice i MZT Skoplje.

Spartak je prvi duel u Skoplju dobio 78:73.

