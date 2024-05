Minimalan trijumf Borusije

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Borusije pobijedili su večeras u Dortmundu ekipu Pari Sen Žermena 1:0, u prvom meču polufinala Lige evropskih šampiona.

Odlučujući pogodak postigao je Niklas Filkrug u 36. minutu.

Pobjednika nije bilo u duelu Bajerna i madridskog Reala, koji su juče u Minhenu igrali 2:2.

Revanš utakmice na programu su 7. i 8. maja.

