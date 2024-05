Ivanović: Crna Gora fokusirana na reforme kako bi postala prva sljedeća članica EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je fokusira na reforme kako bi postala prva sljedeća članica Evropske unije (EU), kazao je ministar vanjskih poslova Filip Ivanović i poručio da je Vlada u potpunosti spremna da završi svoj dio posla.

Ivanović je, u intervju za grčki list TaNea, rekao da je Crna Gora predvodnica u procesu evropske integracije.

„Otvorili smo sva pregovaračka poglavlja, a tri privremeno zatvorili. Imajući u vidu sve izazove i globalne krize, možemo to smatrati uspjehom“, kazao je Ivanović.

On je podsjetio da su, prema novoj metodologiji, poglavlja 23 i 24 među prvima koja se otvaraju i posljednja koja se zatvaraju, pa tako usmjeravaju dalji napredak.

„Fokusirani smo na ispunjavanje mjerila u oblasti vladavine prava i dobijanje pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) u junu ove godine“, dodao je Ivanović.

Prema njegovim riječima, Crna Gora je, tokom posljednjih mjeseci, uspjela da udahne novu energiju u cjelokupni proces i riješi pitanja koja su godinama opterećivala pregovore.

„Nastavljamo istim tempom, čvrsto vjerujući da pregovarački proces može biti završen u narednih nekoliko godina i da Crna Gora može postati prva sljedeća članica EU“, istakao je Ivanović.

Upitan da li Plan rasta za Zapadni Balkan od šest milijardi EUR može promijeniti sve, on je kazao da bi taj plan zaista bi mogao biti prekretnica.

„Posebno za zemlje poput Crne Gore, koja je predvodnica u pregovorima i nema otvorenih pitanja sa svojim susjedima“, dodao je Ivanović.

Kako je naveo, drugi važan aspekat je potencijal koji taj plan pruža zemljama regiona u pogledu mogućnosti da osjete koristi članstva i prije samog pristupanja, prevashodno kroz jačanje njihovih ekonomija.

„Vlada Crne Gore je u potpunosti spremna da završi svoj dio posla i radi na sprovođenju reformi, u bliskoj saradnji sa Evropskom komisijom. S druge strane, Plan rasta je značajan instrument i u samoj pripremi EU za naredne krugove proširenja“, kazao je Ivanović.

On je rekao da je, tokom njegove posjete Grčkoj, potvrđena spremnost obje zemlje da dalje jačaju

saradnju.

Za Crnu Goru je, kako je kazao Ivanović, veoma važno to što Grčka u potpunosti podržava ključni vanjskopolitički prioritet države, a to je pristupanje EU.

„Istovremeno, to je još jedna oblast u kojoj možemo još intenzivnije sarađivati i produbiti našu saradnju“, naveo je Ivanović.

On je rekao da je Crna Gora zahvalna Grčkoj što je snažan zagovornik proširenja EU.

„U pogleda daljeg napretka u našim odnosima, rekao bih da je fokus definitivno na jačanju ekonomske, ali i kulturne saradnje“, dodao je Ivanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS