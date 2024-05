U saobraćajnoj nesreći kod Budve poginuo motociklista

Podgorica, (MINA) – Podgoričanin P.D. (34) poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se danas poslijepodne dogodila na magistralnom putu Budva – Cetinje.

Iz Operativno-komunikacionog centra (OKC) Uprave policije su kazali da se nesreća dogodila u 17 sati i 11 minuta, u mjestu Košljun, a P.D. je u saobraćaju učestvovao kao motociklista.

Saobraćaj na toj dionici puta je u prekidu.

