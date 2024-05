Najavljen zajednički rad na suzbijanju nelegalnog poslovanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Opština Tivat i Uprava za inspekcijske poslove (UIP) i ove ljetnje sezone će posvećeno raditi na suzbijanju i smanjenju svih oblika nelegalnog poslovanja, u cilju stvaranja povoljnog ambijenta za još jednu uspješnu sezonu, saopštili su njihovi predstavnici.

Na sastanku u okviru radne posjete Opštini Tivat direktorice UIP-a Ane Vujošević i glavnog inpektora rada Srđana Simovića, razgovarano o izazovima na terenu tokom pojačanog nadzora, kao i lokalne uprave u susret sezoni, te modelima njihovog zajedničkog prevazilaženja i budućim koracima u koordinaciji i sinergijskom djelovanju inspekcijskih službi.

Na sastanku je dogovoreno da će Opština Tivat razmotriti mogućnost učestvovanja u troškovima smještaja inspektora, koji će, tokom dvomjesečnog pojačanog nadzora u sezoni boraviti na teritoriji te opštine.

„Sagovornici su iskazali su odlučnost i spremnost da planove za nastupajuću turističku sezonu sprovedu u djelo i zajedno omoguće maksimalno poštovanje zakona i zakonskih normi“, navodi se u saopštenju.

Na sastanku, koji je upriličio predsjednik Opštine Željko Komnenović, razgovarano je o aktivnostima tokom pojačanog nadzora u ljetnoj sezoni, kao i produbljivanje saradnje između lokalnih i držvnih inspekcijskih službi.

