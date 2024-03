Za pomoć u adaptaciji na klimatske promjene deset miliona USD

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede (IFAD) potpisali su danas sporazum vrijedan deset miliona USD bespovratnih sredstava za adaptaciju i povećanje otpornosti na klimatske promjene u sjevernim opštinama u Crnoj Gori.

Sporazum su, u sjedištu IFAD-a u Rimu, potpisali resorni ministar Vladimir Joković i direktor za životnu sredinu, klimu, rodnu i socijalnu inkluziju u IFAD-u, Juan Carlos Mendoza.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, potpisivanje sporazuma predstavlja korak ka početku implementacije projekta „Adaptacija na klimatske promjene i povećanje otpornosti u crnogorskim planinskim područjima (GORA)“.

“Odobreni novac biće distribuiran kroz grant podršku za poljoprivredne prizvođače, kao i investicije u razvoj ruralne infrastrukture, kroz ulaganja u konkretne aktivnosti koje će pomoći poljoprivrednim proizvođačima u adaptaciji na klimatske promjene”, navodi se u saopštenju.

Podrška će, ističe se, biti posebno usmjerena na razvoj sjevernih opština.

Iz MPŠV su kazali da će ovaj projekat realizovati u partnerstvu sa IFAD-om, kao i sa opštinama obuhvaćenim projektom i drugim relevantnim institucijama za sprovođenje procesa implementacije.

Joković je rekao da je novac koji je odobren od izuzetnog značaja za dalji razvojpoljoprivrede, a posebno za investicije u sjevernu regiju Crne Gore.

“Ova sredstva će nam omogućiti da kontinuirano radimo na stvaranju održivih uslova za naše poljoprivrednike i ruralno stanovništvo, naročito kroz smanjenje uticaja i jačanje otpornosti na klimatske promjene, čime doprinosimo stabilnosti i prosperitetu cijele zajednice”, istakao je Joković.

Iz Ministarstva su podsjetili da je IFAD agencija Ujedinjenih nacija sa sjedištem u Rimu čija je Crna Gora članica od 2015. godine.

U saradnji sa IFAD-om u Crnoj Gori je u prethodnom periodu uspješno sproveden Projekat stvaranja klastera i transformacije ruralnih područja (RCTP) kroz koji je Crnoj Gori odobreno i dva miliona USD grant podrške, koji je tokom implementacije proglašavan za najbolji od brojnih projekata koji IFAD sprovodi širom svijeta.

