Registrovan treći slučaj morbila u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Institut za javno zdravlje (IJZ) registrovao je danas treći slučaj obolijevanja od morbila u Crnoj Gori.

Kako je saopšteno iz IJZ-a, obolijevanje je registrovano kod trogodišnjeg djeteta, sa mjestom prebivališta u opštini Bar, koje nije bilo vakcinisano nijednom dozom MMR vakcine.

„Prema do sada dostupnim informacijama, taj slučaj obolijevanja nije epidemiološki povezan sa prethodnim slučajem registrovanim u Baru. Takođe, za sada ne postoji podatak o putovanju djeteta van Crne Gore u periodu maksimalne inkubacije“, kaže se u saoptenju.

Iz IJZ-a su kazali da se nastavlja istraživanje radi prikupljanja dodatnih relevantnih informacija u cilju otkrivanja izvora infekcije i smanjenja rizika od pojave novih slučajeva.

Kako su naveli, Dom zdravlja Bar vrši epidemiološko istraživanje i preduzima mjere suzbijanja, dok IJZ pruža neophodnu podršku.

Iz IJZ-a su pozvali roditelje da dovedu djecu na vakcinaciju bez odlaganja.

„Sva djeca koja su navršila godinu i nemaju medicinske kontraindikacije pisano navedene od strene ljekara treba da prime prvu dozu vakcine protiv morbila, zauški i rubele (MMR), a djeca koja se pripremaju za upis u školu i starija moraju biti vakcinisana sa dvije doze ove vakcine“, kaže se u saopštenju IJZ-a.

Iz te zdravstvene ustanove su podsjetili da je u zemljama okruženja registrovano obolijevanje od morbila u epidemijskoj formi (Bosna i Hercegovina, Srbija, Albanija, Rumunija) sa preko 5,2 hiljade oboljelih.

„I najmanje osam umrlih, od kojih šestoro djece, četvoro mlađe od jedne godine“, dodaje se u saopštenju.

