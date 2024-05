Otvorena sezona na žičari Kotor-Lovćen

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Sezona na žičari Kotor-Lovćen otvorena je danas.

Ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Janko Odović, koji je da predsjednikom Opštine Kotor, Vladimirom Jokićem i izvršnim direktorom kompanije Žičara Kotor-Lovćen, Markom Cusom, prisustvovao otvaranju, kazao je da su mnogi sumnjali da će sve biti spremno do 1. maja.

“Mnogi su sumnjali da će žičara biti spremna 1. maja – ipak je otvorena. Govorili su i da plaže neće biti spremne za predstojeću sezonu – e pa spremne su. Dakle, Vlada i Ministarstvo rade da turistička sezona bude realizovana u svakom pogledu”, poručio je Odović.

On je dodao da će rezultati rada Vlade biti izvor ponosa za svakog građanina, jer svaki napor usmjeren ka dobrobiti Crne Gore i njenih građana donosi korist cjelokupnom društvu.

„Žičara, kao ključni dio turističke infrastrukture, ne samo da će olakšati pristup planinskim područjima i omogućiti posjetiocima da uživaju u prelijepim pejzažima, već će doprinijeti i ekonomskom rastu regiona“, rekao je Odović.

On je naglasio sveobuhvatni značaj žičare i dodao da će ona obogatiti turističku ponudu Crne Gore.

Odović je rekao da će žičara imati višestruki značaj, ne samo za turiste koji dolaze u Crnu Goru, već i za lokalno stanovništvo.

„Proširenjem žičare do Cetinja, otvaraju se nova vrata turističkim mogućnostima, što će značajno doprinijeti ekonomskom razvoju i promociji kulturnog nasleđa i Kotora i Cetinja“, kazao je Odović.

