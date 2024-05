Isplatiće učesnicima projekta Solari skoro 270 hiljada EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) isplatiće skoro 270 hiljada EUR učesnicima projekta Solari, koji su na krovove svojih objekata instalirali fotonaponske sisteme, saopšteno je iz te kompanije.

„EPCG sa zadovoljstvom obavještava javnost da su građani, učesnici projekta Solari, pored benefita obuhvaćenih ugradnjom solarnih elektrana, ostvarili i određenu finansijsku dobit“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je presjek stanja za prethodnu godinu, urađen u aprilu, pokazao je da je čak 1.909 domaćinstava i privrednih subjekata koji su na krovove svojih objekata, kroz projekat Solari 3000+/500+, instalirali fotonaponske sisteme, proizvelo više struje nego što je potrošilo.

„Po tom osnovu EPCG će im isplatiti 269.528,84 EUR, odnosno 141,19 EUR po korisniku“, kazali su iz te kompanije.

Kako su naveli, uzimajući u obzir da su ti potrošači, prije ugradnje solarnih elektrana, godišnje plaćali obaveze po osnovu utrošene struje u ukupnom iznosu od 1.418.783,09 EUR, odnosno svako od njih u prosjeku 743,21 EUR, dolazi se do podatka da su sada ukupno proizveli 1.688.311,93 EUR.

„Ili u prosjeku 884,40 EUR gledano pojedinačno, na godišnjem nivou“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da je projekat Solari 3000+/500+ jedna od najznačajnijih investicija u energetskom sektoru Crne Gore u posljednjih 40 godina koja je, ne samo EPCG, već i korisnicima solarnih panela obezbijedila brojne povlastice.

