Šahistkinje Elektroprivrede odbranile titulu

Podgorica, (MINA) – Šahistkinje nikšićke Elektroprivrede odbranile su titulu prvaka Crne Gore.

Elektroprivreda je do trofeja u Ženskoj ligi došla sa svih pet pobjeda.

Trofejni tim činile su reprezentativke Crne Gore Aleksandra Milović i Alena Skvorcova, pojačane Sofijom Pogorelski i Patricijom Vujnović.

Drugo mjesto pripalo je Herceg Novom zahvaljujući više osvojenih poena u odnosu na ekipu Crnogorca.

Obje ekipe su poražene od Elektroprivrede, dok je njihov duel u petom kolu okončan 2:2, nakon velike borbe.

ČKao četvrtoplasirana završila je ekipa Univerziteta Crne Gore, peto mjesto zauzela je podgorička Budućnost, dok je šesto mjesto pripalo budvanskoj Dami.

U muškoj Premijer ligi, Elektroprivreda je upisala šestu pobjedu i zadržala maksimalan učinak.

U ovom kolu savladan je Nikšić sa 5,5-0,5, a jedino pola poena za Nikšić je izborio Igor Sarić.

Herceg Novi u stopu prati nikšićki sastav, a domaća ekipa savladala je Omladinac Budućnost 4,5:1,5.

Raspoložen u poraženoj ekipi bio je Jovan Jovančević koji je savladao velemajstora Dragišu Blagojevića.

Crnogorac je savladao Prosvjetu 4,5:1,5, dok je Budućnost dodatno otežala situaciju niksićkoj Mladosti, savladavši je sa 5,5-0,5.

Mimoza je uspjela da preokrene rezultat protiv Rudara i upiše minimalan trijumf.

Dama je šestom pobjedom veoma blizu povratka u Premijer ligu.

Sastav iz Budve savladao je ekipu Zore u derbiju šestog kola Prve lige.

Rumija je pobjedom protiv Osnovnih i srednjih škola izbila na drugo, dok je Zeta pobjedom protiv ekipe Rokade preuzela treće mjesto.

Berane je savladalo Dijagonale, dok su Cetinje i 7. Oktobar odigrali neriješeno.

Budućnost nezaustavljivo hita ka tituli u Pionirskoj ligi.

Podgorička ekipa zadržala je maksimalan učinak nakon sedmog kola, dok je na drugom mjestu Elektroprivrede sa pobjedom manje.

Velika borba vodiće se za bronzanu medalju, gdje Dijagonale trenutno imaju meč poen više od barske Rumije.

Takmičenja u Herceg Novom trajaće do 4. maja.

