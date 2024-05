Pezeru trofej u Baru

Podgorica, (MINA) – Mesud Pezer pobjednik je jubilarnog, 30. međunarodnog atletskog mitinga Bar 2024.

Bacač kugle iz Bosne i Hercegovine do trofeja na stadionu Topolica došao je hicem od 20,79 metara.

Taj rezultat po IAAF tablicama vrijedi 1168 bodova.

Pezer je prošlog vikenda trijumfovao i na bacačkom mitingu u Draževini.

Najbolji rezultat u trkačkim disciplinama imala je Šveđanka Moa Hjelmer, koja je 400 metara istrčala za 53,91 sekundu (1.053 boda).

Njen sunarodnik Fabian Delrajd imao je najbolji rezultat u skokovima, sa preskočenih 217 centimetara (1.064 boda).

Nadmetanje na stadionu Topolica okupilo je više od 230 takmičara iz osam država.

Miting je imao i inkluzivni karakter, jer su se za medalje i norme za Paraolimpijske igre u Parizu borili i crnogorski paraatletičari.

