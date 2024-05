Lajčak: Vrata EU otvorena, Crna Gora u najboljoj poziciji

Podgorica, (MINA) – Vrata Evropske unije (EU) su otvorena, a Crna Gora je u najboljoj poziciji da postane sljedeća članica, ocijenio je specijalni predstavnik Unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana, Miroslav Lajčak.

On je sa minstrom pravde Andrejom Milovićem razgovarao o evropskoj perspektivi Crne Gore, reformama i postignutim rezultatima na tom polju, ali i o situaciji u regionu Zapadnog Balkana.

Lajčak je, kako je saopšteno iz Ministarstva pravde, izrazio zadovoljstvo dosadašnjim rezultatima tog resora u poglavljima 23 i 24.

On je ocijenio da ti rezultati jasno ukazuju da je zemlja na veoma dobrom putu ka dobijanju pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila, što će je, kako se navodi, uvesti u završnu fazu pregovora o članstvu u EU.

“Vrata Unije su otvorena, a Crna Gora je u najboljoj poziciji da postane sljedeća članica. Važno je samo da nastavite sa ovako kvalitetnim radom”, poručio je Lajčak.

Ključno je, kako je dodao, da Crna Gora ostane stabilna i fokusirana na svoj prioritetni cilj – članstvo u EU.

Milović je, kako je saopšteno iz Ministarstva pravde, istakao nepokolebljivu posvećenost Vlade i Ministarstva pravde u ispunjavanju obaveza iz evropske agende i pripremama za završnu fazu pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.

Ističući ostvarene rezultate, Milović je naglasio da Crna Gora predstavlja pozitivan primjer, pružajući podsticaj i ostalim zemljama kandidatima, posebno u regionu.

“Proces proširenja je ponovo visoko među prioritetima Unije, a Crna Gora, svjesna šanse koja nam se ukazala, odlučna je da završi naš dio posla”, kazao je Milović.

On je dodao da Ministarstvo pravde ostaje bezrezervno posvećeno daljem napretku i snažnoj saradnji sa evropskim partnerima u ostvarivanju zajedničkih ciljeva.

Iz Ministarstva su kazali da je razgovoru istaknuto da je Crna Gora tradicionalno prepoznata kao pouzdan partner i zemlja posvećena dobrosusjedskim odnosima i regionalnoj saradnji.

“I da će i nadalje igrati konstruktivnu ulogu u promovisanju politike dobrih odnosa i evropske budućnosti cijelog regiona”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS