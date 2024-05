Real na fajnl-foru

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Reala iz Madrida plasirali su se na fajnl-fora Evrolige.

Real je večeras ko gost, u trećem meču četvrtfinalne serije, savladao Baskoniju 102:98 i sa 3:0 izborio polufinale.

Zvaničnog evropskog šampiona do pobjede vodio je Geršon Jabusele sa 23, Mario Hezonja dodao je 16, dok su sa po 13 poena meč završili Fakundo Kampaco i Gabrijel Dek.

U ekipi Baskonije najefikasniji je bio Markus Hauard sa 29 poena.

Na korak od finalnog turnira je i Fenerbahče, koji je u Istanbulu pobijedio Monako 89:78 i poveo 2:1.

Tursku ekipu predvodili su Tarik Biberović sa 14, Nik Kalates sa je ubacio 13, a po 11 poena Marko Gudurić i Skoti Vilbekin.

U ekipi Monaka najefikasniji je bio Alfa Dijalo sa 23 poena.

Naredna utakmica na programu je u petak u Istanbulu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS