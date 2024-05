Ibrahimović: Crna Gora najbliža članstvu u EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je, među kandidatima, najbliža punopravnom članstvu u Evropskoj uniji (EU), smatra predsjednik Bošnjačke stranke (BS) Ervin Ibrahimović.

On je, povodom 20 godina od velikog proširenja EU, rekao da je pred Unijom i državama kandidatima nekoliko je ključnih izazova.

Ibrahimović je kazao da aktuelni geopolitički procesi traže hrabriji i jasniji prostup, pa države kandidati moraju imati hrabrosti i vizije da sprovedu neophodne reforme, a EU za još jedan veliki iskorak u budućnost.

“Crna Gora je, među kandidatima, najbliža punopravnom članstvu u EU i veoma je važno za proces proširenja i uspostavljanja vrijednosti Unije da Crna Gora i EU zajedno rade na što skorijem članstvu Crne Gore u EU“, ocijenio je Ibrahimović.

Prema njegovim riječima, time bi se povećala izvjesnost članstva za one koji posvećeno rade na ispunjenju uslova.

Ibrahimović je naveo da je ubijeđen da će to ubrzati reforme u ostalim državama Zapadnog Balkana.

„Čijom bi integracijom u EU ovaj dio Evrope umjesto faktora nestabilnosti postao faktor stabilnosti i jačanja EU”, istakao je Ibrahimović.

On je kazao da u aktuelnoj dinamici geopolitičkih procesa, ni države kandidati za EU, ni geopolitička konkurencija EU i NATO neće čekati novih 20 godina.

“Zato je za države kandidate veoma važna snažna i jasna potvrda njihove evropske perspektive”, zaključio je Ibrahimović.

