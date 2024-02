Milatović: Unapređenje odbrambene saradnje sa SAD jedan od ključnih interesa

Podgorica, (MINA) – Za Crnu Goru važna je odlična saradnja sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u oblasti odbrane i dalje unapređenje te sradnje jedan je od ključnih interesa države, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, danas razgovarao sa pomoćnikom državnog sekretara SAD-a za evropska i evroazijska pitanja Džejmsa O’Brajena.

Navodi se da su na sastanku potvrđeni odlični i saveznički odnosi Crne Gore i SAD-a.

Milatović je naglasio da je SAD važan saveznik i prijatelj Crne Gore na međunarodnoj sceni i istakao da je prisustvo SAD-a ključni faktor stabilnosti u regionu.

On je ukazao da proces evropskih integracija predstavlja vodeći prioritet crnogorske vanjske politike.

Milatović je podsjetio na značajne rezultate koje je Crna Gora u prethodom periodu postigla na tom planu i zahvalio SAD-u na kontinuiranoj podršci.

“Dodao je da je Crna Gora posvećena jačanju kredibilnosti NATO članstva i da je za našu državu važna odlična saradnja sa SAD-om u oblasti odbrane i da je njeno dalje unapređenje jedan od ključnih interesa Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Prema riječima Milatovića, unapređenje te sradnje je jedan od ključnih interesa prvenstveno jer su SAD značajan partner u modernizaciji Vojske Crne Gore i jedan od najvažnijih saveznika u okviru NATO.

On je naglasio da je važno intenziviranje ekonomske saradnje sa SAD i da je potrebno dalje privlačenje američkih investicija, naročito u oblasti energetike, infrastrukture i turizma.

“Na sastanku je izražen interes za dalje intenziviranje političkog dijaloga kroz dinamiziranje razmjena posjeta na visokom nivou”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS