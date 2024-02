Integracija regiona u EU važna za bezbjednost i stabilnost Evrope

Podgorica, (MINA) – Proces integracije Crne Gore i cijelog regiona u Evropsku uniju (EU) nije važan samo sa aspekta ekonomije i politike, već i bezbjednosti i stabilnosti Evrope, kazao je nerezidentni ambasador Litvanije u Crnoj Gori Eduardos Borisovas.

On je to rekao na sastanku sa predsjednikom skupštinskog Odbora za evropske integracije Ivanom Vukovićem.

Borisovas je, kako je saopšteno iz Skupštine, kazao da Crnu Goru vidi kao pozitivan primjer procesa evropskih integracija.

On je naglasio da je važna međuparlamentarna saradnja Crne Gore i Litvanije i dodao da podržavaju Crnu Goru u daljim reformama.

„Proces integracije Crne Gore u EU, ali i cijelog regiona, važan je sa aspekta ne samo ekonomije i politike, već i bezbjednosti i stabilnosti Evrope“, kazao je Borisovas.

Vuković je istakao da je članstvo u EU najvažniji spoljnopolitički cilj Crne Gore.

On je naveo da očekuje da će parlament i Vlada iskoristiti povoljan momenat i ohrabrujuće poruke evropskih zvaničnika i sprovesti neophodne reforme u cilju ispunjavanja mjerila za intenziviranje pregovaračkog procesa.

„Fokus u narednom periodu biće na postizanju mjerljivih rezultata u okviru ključnih poglavlja 23 i 24“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su Vuković i Borisovas razgovarali i o mogućnostima za unapređenje saradnje i razmjene dobre prakse Parlamenta Litvanije i Skupštine Crne Gore.

