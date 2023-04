Fejzić čestitao Milatoviću

Podgorica, (MINA) – Reis Islamske zajednice Rifat Fejzić čestitao je pobjedu na predsjedničkim izborima kandidatu Pokreta Evropa sad Jakovu Milatoviću.

Fejzić je kazao da izbor Milatovića, široko ukazanim povjerenjem, cijeni kao zahtjev građana za podizanjem standarda na svim poljima.

„Vjerujem da ćemo svjedočiti Vašoj posvećenosti tom cilju, inkluzivnim politikama, građanskoj, multikulturalnoj i bogatijoj Crnoj Gori, na zadovoljstvo svakog građanina i kolektiviteta“, naveo je Fejzić.

On je rekao da poštujući sekularno uređenje, na tom putu Milatović može računati na Islamsku zajednicu u Crnoj Gori.

„Gospodine izabrani predsjedniče Crne Gore, želim Vam dobro zdravlje i uspjeh krunisan opštim dobrom“, poručio je Fejzić.

