Delić i Đukanović podnijeli ostavke na poslaničke funkcije

Podgorica, (MINA) – Predsjednik opštine Mojkovac Vesko Delić i predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede Milutin Đukanović podnijeli su ostavke na funkcije poslanika u Skupštini Crne Gore.

Oni su ostavke podnijeli zbog nespojivosti funkcija.

Đukanović i Delić su za poslanike izabrani na listi koalicije Za budućnost Crne Gore.

Ostavke na poslaničke funkcije danas su podnijeli i predsjednici opština Nikšić, Plav i Herceg Novi, Marko Kovačević, Nihad Canović i Stevan Katić.

Zakonski rok do kada poslanici novog saziva treba da podnesu ostavke na funkcije u izvršnoj vlasti ili vrate poslaničke mandate, ističe danas.

Iz Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) u četvrtak su najavili da će pokretati postupke protiv poslanika koji ne podnosu ostavke na jednu od funkcija koje obavljaju.

Iz ASK su podsjetili da je konstitutivna sjednica 28. saziva Skupštine održana 27. jula, navodeči da poslanici koji vrše neku javnu funkciju imaju zakonsku obavezu da u roku od 30 dana podnesu ostavke na jednu od funkcija koje obavljaju.

