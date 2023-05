U srijedu višesatna isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 31. maja , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Liješta, Jasika

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Podstrane (ne duže isključenje od 1h u navedenom periodu)

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Grlića, Daljam, Dio Veljeg Brda

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 19:00 sati: područje Katunske nahije: Ćeklići, Bjelice, Cuce, Resna, Čevo, Velestovo, Barjamovica, Markovina, Lastva Čevska, Ubli, Bijele Poljane

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bajovo Polje

-u terminu od 9:30 do 11:00 sati: dio Crkvičkog polja, Žeično, Babići, Šarići, Barni do

-u terminu od 11:30 do 13:00 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Neckom, dio Brlje, dio Studenaca, Podbožur

Kotor

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Krimovice

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Zvečava

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Meljine- područje oko hotela ACD

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio sela Brčeli – Tomići, dio potrošača u ul. Maršala Tita, šetalište pored marine.

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: stambena zgrada pri bulevaru napojena iz TS Br.26

Ulcinj

-u termiu od 8:00 do 15:00 sati: dio Ulcinjskog polja uz Bulevar Teuta, dio naselja Đerane kod pekare Evropa

Budva

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: dio nas Lapčići

Mojkovac

-u termiu od 10:00 do 14:00 sati: Tutići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta, Štitarica II

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Pržišta

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Gornji Lepenac

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Bakovići, Ilinčić, Hils, Radigojno, Trebaljevo, Fabrika vode ‘Suza’, mHE ‘Bukovica’, Sjerogošte, Željeznička stanica ‘Trebaljevo’

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Vrujca, Ravni, Smira

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Crkvine, Ravni

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Lješnica 1, Lješnica 2

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Zaton, Božovića Polje, Gornja Crnča, Grančarevo, Strojtanica, Sutivan, Boturići

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Lagatori, dio sela Savin Bor

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Rudeš i dio naseljaTaluma, Beranselo, Dolac, ,Buče, Vinicka, Trepča, Šekular, R.Marsenića, Lubnice, Jelovica, Kurikuće, Glavaca i Vuča

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: sela Poda i Sućeska

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: dio sela Ulotina

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje, dio sela Đurička Rijeka

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Dobra Sela

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

