U četvrtak isključenja u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 09. maja , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Doljana; Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske, Savske, dio Stare Zlatice, Petrovići, Ulica Partizanski Put, ulica Veliše Popovića, dio ulice Kapetana Đura Draškovića

-u terminu od 8:30 do 13:00 sati: Samački Hotel i dio oko njega

Podgorca/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Zeta

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: dio Balabana, dio Golubovaca oko crkve, Rog Livade, dio Trešnjice, Gostilj i Studenac

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad,, dio Grlića, Filendar, preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito, dio Ćurioca (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: kasarna, dio Glavice, naselje iza hotela Perjanik, Zagreda, dio Orje Luke, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, dio Suka, dio Komunice

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kneževići, dio Crkvičkog polja, Žeično, Babići, Šarići, Barni do



Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Riđani, Bobotovo Groblje, Kuside, Stari Dvori, Dio Vilusa, Bukovik

Bar

-u terminu od 9:55 do 10:40 sati: Davidovići, Devići, Marovići

-u terminu od 11:00 do 11:45 sati: Cerovo, Distribucija, Vojvođanka, dio naselja Bjeliši prema perionici Bodži

-u terminu od 12:00 do 12:45 sati: Komplet naselje Čeluga i Milanovići

-u terminu od 9:00 do 9:45 sati: dio makedonskog naselja sa lijeve strane novog nadvožnjaka

-u terminu od 13:00 do 13:30 sati: Market Franca, Perionica Lavrović, Buvljak, Komunalno, Castello Babović

-u terminu od 13:45 do 14:25 sati: komplet Zgrada Opštine, crveni Krts, zgrada RealStone i barake ispred.ć

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: potrošači na području Grdovića

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Sotonići, Bukovik, Brčrli, Podgor

-u terminu od 14:35 do 15:15 sati: komplet zgrada Keke,Nova Bjeliši 1, Ahmetov brijeg, Sustaš, Mijovići

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: dio stambenog bloka Spuške ulaz br.24, ulaz br.22, lokal bioeliksir, ulaz br.20, lokal Meridian RentACar, ulaz br.18, lokal Netmont, ulaz br.16, Apoteka Orlandić, ulaz br.14, Poliklinika Dr.Masoničić

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Kolomza, Pistula, Repetitor Možura, dio naselja Kodre, dio naselja Đerane iza Doma Zdravlja (ulica 28 Decembar)

Budva

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bijele Poljane

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: dio stambenog bloka Spuške ulaz br.24, ulaz br.22, lokal bioeliksir, ulaz br.20, lokal Meridian RentACar, ulaz br.18, lokal Netmont, ulaz br.16, Apoteka Orlandić, ulaz br.14, Poliklinika Dr.Masoničić

-u terminu od 9:00 do 13:30 sati: Dio Ulice Lovćenske

-u terminu od 9:30 do 13:30 sati: dio naselja Buljarica

Kotor

-u terminu od 11:00 do 13:30 sati. kompletan konzum Risna i Perasta, Vitoglav, Lipci, Strp, Dragalj, Jelov Do, Knežlaz, Ledenice, Malov do, Unijerina, Zvečava , kompletan konzum Risna i Perasta, Vitoglav, Lipci, Strp, Dragalj, Jelov Do, Knežlaz, Ledenice, Malov do, Unijerina, Zvečava , kompletan konzum Risna i Perasta, Vitoglav, Lipci, Strp, Dragalj, Jelov Do, Knežlaz, Ledenice, Malov do, Unijerina, Zvečava

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: dio potrošača na potezu od Raškovog brijega do crkve, zgrada “Urbing” do Kavalina

-u terminu od 8:30 do 12:30 sati: dio Peluzice oko škole, dio potrošača u naselju Kavač Kula

Herceg Novi

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Đenovići ispod magistrale

-u terminu od 11:00 do 15:00 sati: područje oko bazena na Igalu

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: potrošači u naselju Grabi u Baošićima, Vila Margot i okolni objekti

-u terminu od 7:30 do 9:30 sati: dio potrošača oko košarkaškog igrališta u Igalu

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Crna Poda, Dobrilovina, Krstac, Šundeci, Podbišće

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Izlasci, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Lješnica, Medanovići, Čokrlije, Sutivan, Njegnjevo, Cerovo 2

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Jablanovo

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Rasno

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Crljenice, Crni Vrh, Zaglavice, Rudnica, Stajišta, Bjelibor, Trlica, Koši Do, Marić Vukoman, Pilana Brašanac, Otilovići, Lukavice, Mihailovica, Vijenac, Marić Vuko, Ranče, Carina Ranč

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bijela

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Mašte, dio sela Goražde, , Babino,Drgosava,Zagrađe i Dio sela Goražde

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati selo Zagorje, dio sela Prisoja

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Radmanci, selo Kalica

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Velika, selo Dosuđe

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Jablanica

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

