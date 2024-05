Radović u polufinalu, Bakić bez medalje

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniser Filip Radović plasirao se u polufinale i obezbijedio bronzanu medalju, dok je Luka Bakić u četvrtfinalu završio nastup na međunarodnom turniru u Laškom.

Radović, koji brani trofej, savladao je danas u četvrtfinalnom meču, kategorije S10, Ting Čun Lina iz Kineskog Tajpeha 3:1, po setovima 8:11, 11:2, 11:6 i 11:7.

Njegov naredni rival, sjutra u 11 sati i 45 minuta, biće Čileanac Manuel Felipe Ečavegurin, koji je u četvrtfinalu, nakon pet setova, eliminisao Sian Jin Sua.

Bez polufinala i medalje ostao je Bakić, koji je

u četvrtfinalnoj nborbi izgubio od Poljaka Pavela Vlodike 3:1 (8:11, 11:7, 11:8 i 11:7).

Vlodiku u meču za finale čeka sunarodnik Igor Mištal, koji je u tri seta bio bolji od Španca Hoze Manuela Ruiza Rejesa.

Crnogorske stonotenisere u Laškom predvodi trener Vladimir Marić.

Turnir u Laškom, jedan od najjačih u svijetu, okupio je 288 stonotenisera iz 49 država svijeta.

