Primorac dobio i drugi meč, slavio nakon peteraca

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca pobijedili su u Kotoru, nakon boljeg izvođenja peteraca, ekipu Jadrana 15:13 i poveli 2:0, u finalu prvenstva Crne Gore.

Utakmica je u regularnom toku završena 11:11.

Junak trijumfa kotorskog tima bio je golman Aleksandro Kralj, koji je deset sekundi prije kraja postigao izjednačujući pogodak, a u penal seriji odbranio dva peterca.

Primorac je, serijom od 4:0 sa kraja druge i početkom treće četvrtine, poveo 8:5, a uoči posljendjih osam minuta bilo je 9:6.

Jadran je u posljednjem dijelu napravio preokret i poveo 11:10, ali je Kralj izborio peterce.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Srđan Janović sa četiri gola, Nikola Marković postigao je tri, po dva puta u strijelce upisali su se Nikola Brkić, Nemanja Vico i Marko Mršić, a po jednom Đorđe Stanojević i golman Aleksandro Kralj.

U kotorskom timu najbolji je bio Dmitri Holod sa pet, Vasilije Radović i Danilo Radović postigli su po tri, a po jedan Strahinja Gojković i Martin Gardašević.

U finalu igra se na tri dobijena meča.

Naredna utakmica na programu je u subotu.

