Budućnost i Jezero u finalu Kupa Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti i Jezera igraće u finalu Kupa Crne Gore.

Budućnost je danas u Pljevljima, u revanš meču polufinala, igrala sa Rudarom 0:0.

Meč za trofej izborila je zahvaljujući pobjedi pred svojim navijačima od 4:1.

Biće to podgoričkom timu osmo finale crnogorskog kupa, nakon što su trofej osvajali četiri puta 2013, 2019, 2021. i 2022. godine.

Bio je finalista i 2008, 2010. i 2016. godine.

Jezero je do prvog finala u klupskoj istoriji došlo pobjedom u revanšu protiv Dečića 1:0.

Prvi duel u podgoričkom naselju Stari aerodrom završen je 0:0.

Odlučujući pogodak, za najveći uspjeh u istoriji kluba, postigao je Edis Redžepagić u 54. minutu.

Finalni meč na programu je 30. maja u Podgorici.

