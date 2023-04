Sindikat će glasati za uvećanje zarada umjetnicima

Podgorica, (MINA) – Zarade za umjetničku grupu poslova iz oblasti kulture biće uvećane, dogovoreno je na današnjem sastanku predstavnika Vlade i Sindikata kulture.

Sastanku su prisustvovali predsjednica i predstavnici Sindikata kulture Crne Gore, Zorica Stijepović, Slađana Sjekloća i Draško Kovačević i predstavnici Ministarstva kulture i medija na čelu sa ministarkom Mašom Vlaović.

Kako je objavljeno na Telegram nalogu premijera Dritana Abazovića, zarade će biti uvećane posebnom Odlukom Odbora za praćenje, primjenu i tumačenje Granskog kolektivnog ugovora, a uz prethodnu saglasnost Ministarstva finansija.

Predstavnici Sindikata su na sastanku saopštili da će na sjednici Odbora prihvatiti zahtjev za povećanje.

Crnogorski umjetnici protestovali su u utorak ispred Vlade kako bi iskazali nezadovoljstvo stanjem u kulturi, ali i predloženim Granskim kolektivnim ugovorom za oblast culture, tražeći povećanje zarada.

