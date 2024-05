Razvoj finansijskog sektora doprinosi ekonomskom napretku

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dalji razvoj finansijskog sektora zemalja centralne, istočne i jugoistočne Evrope (CESEE) doprinio bi višim stopama njihovog ekonomskog napretka, ocijenili su učesnici konferencije u Portorožu i dodali da postoje izazovi koji zahtijevaju pažnju i zajedničku akciju.

„U tom smislu, potrebno je raditi na daljem razvoju i promociji tržišta kapitala, kroz intenzivniju saradnju i razmjenu iskustava i najboljih praksi među zemljama regiona“, zaključeno je na konferencije pod nazivom Finansijski sistemi u regionu centralne, istočne i jugoistočne Evrope, koju su u Portorožu organizovali Međunarodni monetarni fond (MMF) i Banka Slovenije.

Na konferenciji, na kojoj je učestvovala i guvernerka Centralne banke (CBCG) Irena Radović, razgovarano je o trenutnoj situaciji u finansijskim sistemima u regionu i načinima za snaženje njihovog doprinosa ekonomskom razvoju, a ocijenjeno je i da finansijski sektor ima veoma važnu ulogu u podršci privredi u svim CESEE zemljama.

„Iako je zabilježen napredak, finansiranje biznisa i investicija u tim zemljama je ipak manje razvijeno u odnosu na ostale zemlje EU, a posebno u odnosu na Sjedinjene Američke Države (SAD)“, navodi se u saopštenju.

Na konferenciji, kojoj su prisustvovali visoki predstavnici MMF-a i guverneri centralnih banaka CESEE, zaključeno je da potencijali tržišta kapitala nijesu dovoljno iskorišćeni, dok su mogućnosti finansiranja kroz kanale poput angel i venture kapitala ograničene.

„Važnu ulogu u svim tim procesima ima Unija tržišta kapitala /Capital Markets Union – CMU/, čiji je jedan od glavnih ciljeva stvaranje jedinstvenog tržišta kapitala među članicama EU, što će omogućiti slobodno kretanje kapitala i investicija u korist građana, preduzeća i investitora širom Unije“, navodi se u saopštenju.

Iz CBCG je saopšteno da je u okviru skupa održana i radna sesija guvernera centralnih banaka CESEE zemalja sa direktorom MMF-a za Evropu, Alfredom Kamerom, na kome je bilo riječi o kretanju inflacije i izazovima monetarne politike u regionu, kao i na globalnom nivou.

Radović je, na sastanku sa Kamerom, kazala da su u uslovima ograničenih instrumentata monetarne politike u Crnoj Gori, od velikog značaja „čvrste“ makroekonomske osnove, dobro formulisana makroprudenciona politika, adekvatno upravljanje rizicima u bankarskom sistemu i efikasna komunikacija.

Ona je saopštila da CBCG ulaže značajne napore na planu dalje harmonizacije nacionalnih propisa sa regulativom EU, te da su u narednom periodu planirane izmjene i dopune zakona o kreditnim inistitucijama, o dodatnom nadzoru finansijskih konglomerata i o platnom prometu, sa pratećim setom podzakonskih propisa.

„Time se potvrđuje posvećenost CBCG reformskoj agendi i ostalim aktivnostima koje doprinose konvergenciji regulatornog i supervizorskog okvira sa EU“, rekla je Radović.

Ona se osvrnula i na značaj vođenja zdrave monetarne politike u CESEE regionu, ističući da to zahtijeva sveobuhvatno razumijevanje lokalnih specifičnosti, posvećenost regionalnoj saradnji i proaktivan pristup usmjeren ka rješavanju izazova.

Osim visokih predstavnika MMF-a i guvernera centralnih banaka regiona, događaj u Portorožu okupio je čelnike i stručnjake brojnih međunarodnih institucija – Evropske komisije, Evropske agencije za bankarstvo (EBA), Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Evropske investicione banke (EIB), Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), kao i predstavnike javne uprave, akademske zajednice i privatnih finansijskih i konsultantskih kompanija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS