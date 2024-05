Zeta bolja od Ibra nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Zete pobijedili su Ibar, nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca, rezultatom 5:3, u prvom kolu baraža za Drugu ligu.

Utakmica je u regularnom toku završena 0:0, nakon čega se, shodno propozicijama, pristupilo izvođenju jedanaesteraca.

U drugom kolu, u srijedu, sastaće se Budva i Zeta, a u posljednjem, naredne subote Ibar će dočekati Budvu.

Provoplasirana dva tima od tri pobjednika regija plasiraće se u Drugu ligu, iz koje su već ispali Berane (Sjever) i Internacional (Centar).

