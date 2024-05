Usik pobijedio Fjurija

Podgorica, (MINA) – Ukrajinski bokser Oleksander Usik apsolutni je prvak svijeta u teškoj kategoriji.

On je u Rijadu, u sjajnom meču nakon 12 rundi, odlukom sudija na poene savladao Tajsona Fjurija 2:1 i objedinio titule u verzijama WBC, WBA, WBO i IBF.

To je britanskom bokseru prvi poraz, nakon što je na profesionalnom ringu zabilježio 34 pobjede i jedan neriješen ishod protiv Dionteja Vajldera.

Usik je upisao 25. pobjedu i zadržao maksimalan učinak.

Ukrajinac je bio na pragu poraza, u šestoj rundi bio je žestoko uzdrman, ali je odbio da se preda.

Uspio je da se oporavi i vrati u meč, a u devetoj rundi i da primora sudiju da broji Fjuriju.

Do kraja je odradio meč kako mu je odgovaralo, bio je strpljiv i pametan, pa nije bilo dileme ko je pobjednik i novi apsolutni šampion.

Usik je postao prvi neprikosnoveni prvak u teškoj kategoriji nakon Lenoksa Luisa koji se 1999. krunisao u Las Vegasu poslije borbe sa Ivanderom Holifildom.

