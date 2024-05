Popravljena tri državna rekorda

Podgorica, (MINA) – Hitac Danijela Furtule u bacanju diska i tri državna rekorda obilježili su prvi takmičarski dan pojedinačnog seniorskog prvenstva Crne Gore, nakon kojeg su najuspješniji bili atletičari Mornara.

Furtula je trijumfovao hicem od 62 metra i 34 centimetra.

Državne rekorde postavili su Ognjen Marsenić iz pljevaljskog Rudara, članica AK Sanja Anđela Đuranović i ženska štafeta tog kluba.

Marsenić je trku na 100 metara istrčao za 10,80 sekundi, što je novi rekord Crne Gore u konkurenciji mlađih seniora.

Đuranović je popravila rekord u troskoku za mlađe juniorke, nakon što je u Baru ostvarila rezultat 11,64 metra.

Najbolji crnogorski rezultat za juniorke istrčala je štafeta u sastavu Anabela Mujovi, Emilija Vukmanović, Anđela Đuranović i Dalila Šukurica, koja je u disicplini 4×100 metara ostvarila vrijeme 51,34 sekunde.

Prvog dana šampionata, koji je okupio više od 100 atletičara iz 13 klubova.

Poslije prvog takmičarskog dana najviše medalja osvojili su atletičari AK Mornar iz Bara (15), ispred Rudara (8) i Nikšića sa sedam medalja.

Šampionat će biti nastavljen u nedjelju.

