Fondacija Čini dobro i Hipotekarna banka nastavljaju saradnju

Podgorica, (MINA) – Fondacija Čini dobro potpisala je sa Hipotekarnom bankom ugovor o nastavku saradnje u oblasti društveno odgovornog poslovanja i filantropije.

Direktorica fondacije Čini dobro Marija Manja Jovović saopštila je da su im partnerstvo i podrška Hipotekarne banka jako značajni u realizaciji aktivnosti i projekata u oblasti društveno odgovornog poslovanja i filantropije.

„Naime, dijeljenje istih vrijednosti, vizije i ciljeva po pitanju edukacije, posebno mladih, zelenih inicijativa i digitalnih servisa, ujedinilo nas je u činjenju dobra već treću godinu zaredom“, kazala je Jovović.

Prema njenim riječima, svi do sada postignuti rezultati proizvod su zajedničkog truda, posvećenog rada i želje za kreiranje zajednice koja će biti najbolja verzija sebe za život svih koji u njoj funkcionišu.

„Zato ćemo, zahvaljujući podršci naših donatora, nastaviti da činimo dobro i promovišemo humanost, dobročinstvo i altruizam kao vrijednosti koje treba da budu dio svakog pojedinca, ali i privrednog subjekta“, navela je Jovović.

Iz fondacije Čini dobro saopštili su da su donatori fondacije renomirane kompanije koje iza sebe imaju decenijsko iskustvo i znanje, ali prije svega spremnost da to podijele i prenesu na generacije koje dolaze.

„Upravo takva je i Hipotekarna banka, koja je prepoznata po svom društveno odgovornom angažmanu u poslovnoj zajednici“, kaže se u saopštenju.

Članica Upravnog odbora Hipotekarne banke Ana Golubović rekla je da je saradnja sa fondacijom Čini dobro logičan slijed njihovih društveno odgovornih aktivnosti.

“Prepoznati kao inovacioni lider na bankarskom tržištu Crne Gore, kontinuirano ulažemo u obrazovanje mladih, ali i zdravstvo, kulturu, sport”, navela je Golubović.

Kako je kazala, njihova posvećenost društvenoj zajednici ogleda se i u činjenici da su prva banka koja je uradila ESG izvještaj i time pokazala posvećenost zaštiti životne sredine, društvenim temama i dobrom korporativnom upravljanju.

“Saradnja sa fondacijom Čini dobro doprinijeće da ostanemo posvećeni društveno odgovornom poslovanju“, rekla je Golubović.

