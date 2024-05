Zenović: EK priprema pozitivne ocjene

Podgorica, (MINA) – Crna Gora bi do kraja godine mogla zatvoriti deset poglavlja, ocijenio je glavni pregovarač sa Evropskom unijom (EU) Predrag Zenović, navodeći da je uvjeren da Evropska komisija (EK) priprema pozitivne ocjene i završna mjerila za poglavlja 23 i 24.

Zenović je Televiziji E, govoreći o Izvještaju o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), rekao da je EK na tragu mišljenja da je Crna Gora uradila puno i da postoji mogućnost da država dobije pozitivan izvještaj.

“EK već kreće u pripremu jednog takvog dokumenta, uvjerena da će evropska strana uraditi sve što je neophodno da nastavimo ovim putem kojim smo krenuli. Komisija priprema izvještaj i ona je uvijek na strani kandidata”, rekao je Zenović.

Kako je kazao, EK je “oštri profesor”, koji zahtijeva puno od države kandidata, ali je spremna da nagradi taj rad i da brani sve što je Crna Gora uradila kada je riječ o reformama od 2012. do danas.

Zenović je podsjetio da su do sada zatvorena samo tri poglavlja, ali do kraja ove godine, prema njegovim riječima, Crna Gora bi mogla zatvoriti njih deset.

Prema njegovim riječima, postoji veliki optimizam kod određenih međunarodnih partnera koji zagovaraju da Crna Gora već u ovoj godini treba da zatvori desetak poglavja.

“To je stvar koja ostaje nama kao pregovaračkoj strukturi da vidimo koliko je to moguće i realno. Činjenica je da postoji u ovom trenutku značajan broj poglavlja koja imaju zrelosti i koja do kraja ove, sredinom sljedeće godine, mogu biti zatvorena“, rekao je Zenović.

Zenović, koji je i nosilac liste Pokreta Evropa sad (PES) za lokalne izbore u Budvi, rekao je da će sigurno ostati na poziciji pregovarača do dobijanja IBAR-a, kao i da ta pozicija neće ostati upražnjena, niti zapostavljena uprkos njegovoj kandidaturi za budvanske izbore.

„Do te prve važne tačke, a to je dobijanje IBAR-a, bez ikakve dileme, sa punom odgovornošću, tvrdim da ću ja biti glavni pregovarač Crne Gore sa EU“, kazao je Zenović.

On je rekao da, iako mu slijede obaveze oko kampanje, Vlada ne razmišlja o njegovoj zamjeni i da pregovaranje sa EU neće biti zapostavljeno.

„Mislim da se ne govori o mojoj zamjeni. Obavljaću posao glavnog pregovarača sve dok to bude neophodno za funkcionisanje evropskog puta”, rekao je Zenović.

On je naglasio da će Evropska komisija, sve instance u EU i svi partneri, kada je riječ o evropskoj agendi, imati u Ministarstvu evropskih poslova adresu na kojoj mogu naći pregovarača koji će im dati informacije.

“Kakav god bio ishod izbora u Budvi, neće biti nikakvih zastoja, prekida, proces pregovaranja će teći neometano”, istakao je Zenović.

Kako je kazao, iz Evrope nijesu stigle kritike na račun njegove kandidatura za budvanske izbore.

Zenović je naglasio da u izbornu trku za vlast u Budvi ulazi kao nestranačka ličnost.

„Ulazim u lokalnu političku kampanju za moj grad, moje sugrađane, za Budvu koja treba da ima novu šansu. Ali, ne ulazim kao član bilo koje političke partije. Kakav god bio epilog u Budvi, na poziciji glavnog pregovarača ostajem kao nepartijska ličnost“, istakao je Zenović.

On je kazao da je uvjeren da će lista PES-a biti temelj nove vlasti u Budvi.

Prema riječima Zenovića, uslov da stane na čelo liste budvanskog PES-a bio je da u koaliciju nakon izbora sa njim ne mogu oni koji su se ogriješili o zakone.

„Bilo kakav vid postizbornog koaliranja ne može i ne smije da uključi ljude koji su se na bilo koji način ogriješili o integritet javnog službenika, koji su bili povezani sa korupcijom,organizovanim kriminalom ili su zloupotrijebili javne resurse, bavili se partitokratijom, partijskim vrbovanjem”, zaključio je Zenović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS