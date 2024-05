Todorović: Đeljošaj promijenio stav o Rezoluciji o Jasenovcu

Podgorica, (MINA) – Ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj promijenio je stav o podršci Rezoluciji o genocidU u Jasenovcu, jer je na sastanku lidera parlamentarne većine početkom protekle nedjelje saopštio da će je podržati, saopštili su iz Demokratske narodne partije (DNP).

Iz Albanskog foruma su ranije saopštili da, zbog evropskog puta i dobijanja Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), neće podržati Rezoluciju o Jasenovcu.

Portparolka DNP-a Jovana Todorović u saopštenju je navela da je Đeljošaj promijenio stav o podršci toj rezoluciji.

“Na sastanku lidera parlamentarne većine početkom protekle nedjelje je saopštio da će istu podržati”, rekla je Todorović.

Ona je navela da nije teško zaključiti kako je došlo do promjene stava Đeljošaja, imajući u vidu njegovu nedavnu posjetu Prištini.

“Ono što je nejasno jeste da Đeljošaj ideju premijera Milojka Spajića o izglasavanju Rezolucije o genocidu u Jasenovcu, predstavlja kao rad za tuđe interese, dok je Rezolucija o Srebrenici rad za crnogorske interese”, kazala je Todorović.

Ona je istakla da su čudni aršini i principi Đeljošaja.

“Posebno njegovo žmurenje na jedno oko, kao da je on filter za čišćenje političkih grehova. Podsjetićemo ga da je u Vladi Milojka Spajića, zahvaljujući isključivo podršci koalicije Za budućnost Crne GOre postao potpredsjednik, a Maraš Dukaj ministar javne uprave, i to sa osvojena dva poslanička mandata po principu afirmativne akcije”, navela je Todorović.

Kako je kazala, oni su izgleda tad “zažmurili na oba oka” da bi Albanski forum mimo svake političke matematike i logike dobio dva resora i potpredsjedničku funkciju u Vladi.

Todorović je pitala da li su i tada radili u tuđem interesu ili je to bio interes Đeljošaja.

Ona je dodala da su očekivali da se Đeljošaj oglasi prije zbog kršenja koalicionog sporazuma i činjenice da je jedan od potpisnika sporazuma, Genci Nimanbegu, uz podršku Fatmira Đeke, napravio koaliciju sa Demokratskom partijsom socijalista (DPS) u Ulcinju.

“A pošto se Đeljošaj nije oglasio, zaključujemo da je u ovom slučaju zažmurio na oba oka”, dodala je Todorović.

Kako je rekla, to znači da predstavnici albanskih patija istovremeno mogu da budu i sa DPS-om i sa njima u vlasti, i u tome ne vide nikakav moralno principijelni problem.

“Već sa pozicija vrhovnog autoriteta opredeljuju svoju političku milost prema nacionalnim pitanjima srpskog naroda, i to na način da su stradanje i genocid u Jasenovcu tuđi , a da je Srebrenica crnogorski interes”, rekla je Todorović.

Ona je navela da je, po riječima Đeljošaja, i NATO agresija bila humanitarna akcija.

“I predstavnici albanskih partija onda očekuju da dobiju naše glasove podrške za potpredsjednika Skupštine iz redova manjinskih naroda, jer nam po njihovom mišljenju čine čast da ih glasamo”, kazala je Todorović.

Ona je najavila da će DNP, kao potpisnik koalicionog sporazuma, ubrzo zatražiti sastanak sa premijerom Spajićem i pokrenuti pitanje kako je moguće biti na lokalnom nivou u koaliciji sa DPS-om, a na državnom sa onima koji su pobijedili DPS.

“Ili je političkim predstavnicima Albanaca sve dozvoljeno, dok Srbi ne smiju ni da pomenu svoje mrtve”, zaključila je Todorović.

