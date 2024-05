Izdali više licenci

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN) izdala je kompanijama Timkom i Novi Gas licence za obavljanje energetske djelatnosti.

Odbor REGAGEN-a je na sjednici ove sedmice nikšićkoj kompaniji Timkom izdao licencu za obavljanje djelatnosti transporta naftnih derivata transportnim sredstvima.

Takođe, na istoj sjednici su kompaniji Novi Gas iz Tuzi izdate licence za obavljanje djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima i tečnim naftnim gasom.

Licence za obje kompanije važe do 13. maja 2034. godine.

“Imaoci licence su dužni da, ako namjeravaju da nastave sa obavljanjem licencirane djelatnosti i nakon isteka važenja licence, podnesu zahtjev za izdavanje nove, 60 dana prije isteka važenja”, navodi se u odluci regulatora.

